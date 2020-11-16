القوى العاملة : تعيين 191 شاباً .. و 88 محضرا...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 191 شاباً منهم شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة"كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 805 شباب ، وتم توفير 120 فرصة عمل ، كما تم استخراج 349 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير: إن المديرية قامت ببدء صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1428 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي مبلغ 714 ألف جنيه .

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية ، أشارت فيه إلي أن المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي ، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 152 منشأة ، وإعادة التفتيش على 83 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 88 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 44 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 51 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 16 شكوى منهم ، و 5 شكاوى منهم مستوفاة ، و 26 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة وإعادة التفتيش على 94 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 68 محضراً ، وتم تلقى 16 شكوي عمالية تم تسوية واحدة منها ودياً ، وتحويل 13 منها للقضاء، وتبقت شكوي ما زالت تحت البحث ، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل.

وفى مجال التدريب المهني قامت المديرية ببدء تنفيذ برنامج التدريب المهني على 3 مهن يحتاجها سوق العمل وهى ( التفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف، وميكانيكا لـ 15 متدرباً بكل ورشة لمدة شهرين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجميع الورش والتعقيم والتطهير المستمر للورش وقياس درجة حرارة المتدربين يومياً ومراعاة التباعد الإجتماعي في الدورات.