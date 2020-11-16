رسمياً.. إقامة مباراتى الأهلي والزمالك فى ربع نهائي كأس مصر 21 نوفمبر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك مع إف سي مصر والأهلي مع أبو قير للأسمدة فى ربع نهائي كأس مصر يوم 21 نوفمبر الجارى رسمياً، وتقرر إقامة مباراة الزمالك وإف سى مصر فى استاد الجيش بالسويس الثامنة مساءً، بينما يواجه الأهلي أبو قير للأسمدة فى الخامسة مساء نفس اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفي حال فوز الأهلي والزمالك سيلتقى الأحمر مع الاتحاد السكندرى فى نصف النهائي، والأبيض مع طلائع الجيش.