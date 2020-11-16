رسمياً.. إقامة مباراتى الأهلي والزمالك فى ربع نهائي كأس مصر 21 نوفمبر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك مع إف سي مصر والأهلي مع أبو قير للأسمدة فى ربع نهائي كأس مصر يوم 21 نوفمبر الجارى رسمياً، وتقرر إقامة مباراة الزمالك وإف سى مصر فى استاد الجيش بالسويس الثامنة مساءً، بينما يواجه الأهلي أبو قير للأسمدة فى الخامسة مساء نفس اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وفي حال فوز الأهلي والزمالك سيلتقى الأحمر مع الاتحاد السكندرى فى نصف النهائي، والأبيض مع طلائع الجيش.
من ناحية أخرى، تلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاباً جديداً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل انتهاء فترة ولاية اللجنة الخماسية قبل 30 نوفمبر الجارى، ولم يتطرق الخطاب لموقف الانتخابات سواء بإقامتها من عدمه.
من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله على تقديره لما يقوم به الاتحاد القارى من مجهودات للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية، وأشار الاتحاد المصرى فى خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبى فى بعض المباريات على الجهد الذى يبذله الكاف لصالح المنظومة، مشيرا إلى أن غياب العدالة التحكيمية فى مباراة المنتخب الوطنى أمس أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.
وأشار الاتحاد المصرى، فى خطابه، إلى أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية VAR فى هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التى تقام للمنتخب الوطنى خارج أرضه، فى ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمى فى المباريات التى تقام على أرضه.
وكان الاتحاد المصرى قد استند إلى شريط المباراة الذى تؤكد لقطاته أحقية المنتخب فى ضربتى جزاء خلال لقاء الأمس أمام توجو فى الدقيقتين 56و 90 من عمر المباراة، ولم يحتسبهما الحكم الرواندى فى لقاء أمس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسمياً.. إقامة مباراتى الأهلي والزمالك فى ربع نهائي كأس مصر 21 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.