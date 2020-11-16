السبكي: 3.3 مليار جنيه تكلفة تفعيل منظومة التأمين الصحي بجنوب سيناء

كشف الدكتور أحمد السبكي المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان، عن تكلفة البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء والتي بلغت2.1 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 580 مليون، كما بلغت التكلفة التشغيلية للمنظومة 600 مليون بإجمالي تكلفة 3.280 مليار جنيه.

واشار إلى تسجيل أكثر من 78٪ سكان محافظة جنوب سيناء، قبل بدء إطلاق تشغيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، مؤكدا أن هذا يعكس ثقة المواطنين في المنظومة، ويحملنا مسئولية أكبر وهي إنجاز المشروع في وقت أسرع وبكفاءة بما يحقق ثقة القيادة السياسية وأملها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في كافة أنحاء الدولة المصرية.

وتابع السبكي: تم تسجيل أكثر 85 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء حتى الآن، فيما تم فتح 27.815 ألف ملف عائلي للمواطنين، لافتًا إلى أن إجمالي سكان المحافظة، والتي يبلغ عددهم 109.770نسمة، مؤكدًا أننا نسير بخطى ثابتة داخل محافظة جنوب سيناء سواء من حيث تسجيل المواطنين داخل المنظومة أو من خلال تطوير البنية التحتية والإنشائية داخل المنشآت الصحية المقرر العمل فيها داخل محافظة جنوب سيناء.

واوضح أن كافة المواطنين المسجلين يتلقون الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، كمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى التغطية الصحية لكافة المواطنين "دون تمييز" ووفق أحدث المعايير العالمية، وذلك قبل الإطلاق الفعلي للمنظومة بالمحافظة.

ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها 22 مركز ووحدة صحية يجري تجهيزهم على أعلى مستوى ووفقًا لخدمات الجيل الثاني ، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منتشرين في أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، وخصوصًا إن المحافظة من المحافظات النائية.