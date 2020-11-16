المهن الطبية: مليار جنيه معاشات 2020 ودراسة اكتوارية لزيادتها إلى 1000 جنيه شهريا

أعلن الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن موافقة مجلس الاتحاد على إجراء دراسة إكتوارية لبحث زيادة المعاشات إلى 1000 جنيه شهريًا، على أن تشمل الدراسة زيادة الإعانات والمعاشات، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الدراسة على المجلس فور الإنتهاء منها، موضحا أن قيمة معاشات دفعة نوفمبر بلغت 268 مليون جنيها، أى بإجمالى حوالى مليار جنيه سنويا.

وأوضح عبد الهادى، أن 65% من إيرادات الاتحاد من الدمغات الطبية، و33% من الاستثمارات المباشرة من خلال أسهم بشركات أو سندات، واستثمارات غير مباشرة من ودائع الاتحاد بالبنوك، و2% اشتراكات النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد، لافتا إلى أن أخر سداد لنقابات "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، الصيادلة" فى عام 2015، ولنقابة أطباء الأسنان فى عام 2017، وبلغت قيمة مديونيات النقابات الأربعة من الاشتراكات للاتحاد حوالى 120 مليون جنيه.

وأضاف الأمين العام للاتحاد،: تم وضع خُطة لزيادة الاستثمارات، وفتح مجالات استثمارية جديدة، إلى جانب الاستفادة من الودائع، لزيادة إيرادات الاتحاد لصالح زيادة المعاشات، وذلك لتخطى أخطاء الماضى الفردية التى تصدرت المشهد، نتيجة لتنفيذ مشروعات دون دراسات جدوى، مؤكدا أن زيادة الإيرادات لن تعتمد على زيادة الاشتراكات.