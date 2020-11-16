الشورى السعودي ينتهي من تكوين لجانه.. وتمثيل قوي للمرأة في رئاسة ونيابة اللجان

افتتح الشيخ الدكتور عبد الله الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، عبر الإنترنت، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الأربعاء الماضي، وانطلقت اليوم الإثنين، أعمال جلسة المجلس العادية الأولى من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة.

وثمن ما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين، من مضامين سامية أكدت أهمية دور المملكة ومكانتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا، مؤكداً حرص المجلس على أن تكون مضامين الخطاب الملكي خارطة طريق يستنير بها المجلس وأعضاؤه ولجانه المتخصصة في أدائهم لمهامهم ومسؤولياتهم لمواكبة مسيرة التنمية في البلاد والإسهام في صنع القرارات التي تلبي طموحات القيادة وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء.

وبدأ المجلس في مناقشة بنوده ضمن جدول أعمال الجلسة حيث أنهى تكوين لجانه المتخصصة ورؤسائها ونواب الرؤساء لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، حيث استهل المجلس ذلك بالاستماع إلى تقريرٍ من الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة تلاه معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري.

وأشار تقرير الأمانة إلى أن الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان قد تحققت لـ123 عضوا بنسبة تجاوزت 83%، فيما تحققت الرغبة الثانية لـ17 عضوا بنسبة تجاوزت 11%، في حين تحققت الرغبة الثالثة لـ8 من الأعضاء بنسبة تجاوزت 5%.

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