جونسون يخضع للعزل الذاتي بعد مخالتطه مصاب كورونا

دخل بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في عزل ذاتي بعد مخالتطه بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
أشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض، لكنه أكد أنه سيتبع التعليمات للحماية من فيروس كورونا.
وأكد بوريس جونسون، أنه بصحةٍ جيدة، لافتًا إلى أنه سيقود الحكومة عبر تطبيق "زوم" بينما يعزل نفسه لمدة أسبوعين في داونينغ ستريت.
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وقال جونسون في تغريدة بالفيديو وهو يبتسم: "أشعر أني على خير ما يرام، جسدي مليء بالأجسام المضادة".
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