غذاء وأواني طهي وكساء.. قافلة دعم لمتضرري الحرب الإثيوبية من السودان

أرسلت السودان قافلة دعم لمتضرري الحرب الإثيوبية، كما دعمت جالية الأثيوبية بمحلية حلفا الجديدة الذين لجأوا إلى السودان لولايتي كسلا والقضارف.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية، أن القافلة تحتوي على كميات مقدرة من مواد الإيواء والكساء والغذاء، علاوة على أواني الطبخ تقدر قيمتها 500 ألف جنيه.
وأوضحت مريم محمد إبراهيم، أن القافلة تعد الأولى وستتبعها أخريات لتقديم الدعم والمؤازرة للمتضررين من الحرب الدائرة بأثيوبيا وقالت أن القافلة تحتوي على الاحتياطات العاجلة والمهمة.
وامتدحت دور المواطنين السودانيين بالمناطق المتاخمة للحدود الأثيوبية السودانية، مشيدة بتفاعل المواطنين بحلفا مع الجالية في تقديم الدعم للقافلة.
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وناشدت الخيرين والمواطنين عامة تقديم مساهماتهم عبر الجالية لاستمرار القوافل.
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