رانيا يوسف ترد على الإنتقادات الموجهة لوالدتها

ردت الفنانة رانيا محمود ياسين، على الإنتقادات التي وجهت لوالدتها الفنانة شهيرة، بسبب ظهورها في لقاء تليفزيوني قبل انتهاء مدة العِدة، على رحيل زوجها الفنان الكبير محمود ياسين.

كتبت رانيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "نص فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، حول إجازة خروج المرأة أثناء فترة العدة للضرورة".

وتابعت: "ده رد علي العدد الكبير اللي داخل يفتي عندي في الدين.. شكرا جزيلا لحضراتكم بس الدين يسر وليس عسرا.. واخترت لكم الإمام ابن تيميه علشان محدش يقولي شيوخ آخر زمن أهو جبتلكم شيوخ الزمن العتيق شكرا مرة تانية لحضراتكم".

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كانت رانيا محمود ياسين، قد أعلنت عن أول ظهور إعلامي لوالدتها الفنانة شهيرة، وذلك بعد وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، في حوار خاص مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.