التموين تعزز خطتها لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

استقبل صباح اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور "على المصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق من قيادات الوزارة، إذ تم توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التموين، لتدبير كل احتياجات وزارة التموين وفقا لمعايير الجودة العالمية، تعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

وأشاد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمنًا دور الهيئة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية، باعتبارها صرح من التقدم العلمي الصناعي، لافتا إلي خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأضاف المصيلحي ‏أن هناك اهتماما من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بيئيا، وعلى الفور قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام وزارة التموين بحصر كامل للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية بحيث تشمل المرحلة الاولي تحويل ٦٥٢٥ مخبزا لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل اخرى تمكنا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون ايضا مع العربية للتصنيع وفقا للمواصفات العالمية للجودة.

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وأشار إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين أتاحت قروض ميسرة ونظم متعددة للتيسير علي اصحاب المخابز للإسراع بإستخدام الغاز الطبيعي في المخابز البلدية بديلا عن السولار، وأشار المصيلحي إلى طمأنة أصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كل التسهيلات اللازمة.