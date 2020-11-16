رياض محرز يسجل هدف عالمي (فيديو)

سجل رياض محرز هدف خرافي في المباراة المقامة الآن والتي تقام بين الجزائر وزيمبابواي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

واستقبل رياض محرز كرة طولية من سعيد بن رحمة في الدقيقة 37 من عمر وأحداث الشوط الأول، واستلم رياض محرز الكرة بطريقة أكثر من رائعة بكعب قدمه، للتهادى الكرة أمامه ويراوغ بها المدافع الزيمبابواي ويسددها على يمين الحارس لتسكن الشباك وتعلن عن هدف الجزائر الثاني.

وتستمر أحداث المباراة الآن، بتقدم الجزائر بنتيجة 2-1 على زيمبابواي، ويتصدر الجزائر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط حتى الآن، يليه زيمبابواي بـ 4 نقاط، ثم زامبيا برصيد 3 نقاط، وتتزيل بوتسوانا المجموعة بنقطة واحدة.

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وفوز الجزائر بهذا المباراة يعلن صعوده بشكل رسمي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

