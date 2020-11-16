عاجل .. الهلال السعودي يعلن إصابة مدربه بكورونا

أعلن نادي الهلال عن إصابة مدربه الروماني "رازفان لوشيسكو" بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكتب الهلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني "رازفان لوشيسكو" بفيروس كورونا، ويخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة". ويملك الهلال 10 نقاط، جمعهم من 4 مباريات لعبهم بالدوري السعودي، جعلوه يتصدر الترتيب مع نادي الشباب. اقرأ أيضا: رسميا .. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر

ويستعد الهلال لمواجهة مرتقبة مع النصر السعودي، في مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري السعودي، وذلك يوم 23 نوفمبر الجاري.



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