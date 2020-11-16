رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وأهم الشروط لاستحقاق المعاش عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الدمام - رهف القحطاني - تقديم شكاوى تكافل وكرامة، نستعرض لكم اليوم من خلال موقع وكالة البوصلة الرابط الخاص بالاستعلام والشكاوى لمعاش لتكافل وكرامة، والمقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، ليبحث الكثير من المواطنين عن ذلك الرابط للقيام بالتسجيل في المعاش، وقد وضعت الوزارة بعض من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لكي يحصل على ذلك المعاش، ولذلك نقدم لكم الرابط الرسمي الخاص بمعاش تكافل وكرامة وأهم الشروط اللازمة لاستحقاق ذلك المعاش والاستفادة منه.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامه

قامت وزارة التضامن الاجتماعي باعتماد برنامج تكافل وكرامة وذلك من أجل رفع مستوى محدودي الدخل، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا الذي قد تسبب بإلحاق الضرر بعدد كبير من الأسر المصرية، وإليكم خطوات تسجيل الدخول وتقديم الشكاوى بخصوص معاش تكافل وكرامة :

أول خطوة هي الدخول على رابط وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثم كتابة الاسم ثم الرقم القومي الخاص بك، مع التأكد جيدا من أن كافة البيانات قد تمت كتابتها بشكل صحيح.

اضغط علي زر استعلام.

في حالة رفض طلبك للحصول على المعاش يمكنك عمل شكوى وتقديمها بشكل الكتروني من خلال نفس الرابط.

شروط تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بتحديد بعض الشروط التي يلزم أن تتوفر لدى المتقدمين على معاش تكافل وكرامة، وتلك الشروط تتمثل في :