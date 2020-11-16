استعلام صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 “500 جنيه” بالرقم القومي رابط موقع وزارة القوى العاملة Manpower

الدمام - رهف القحطاني - استعلام صرف منحة العمالة الغير منتظمة، مازال البحث عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة يشغل بال الكثير من المواطنين، خاصة بعدما تأخرت الوزارة كثيرا عن اعلان موعد صرف منحة الـ500 جنيه للمستحقين والذي كان من المتوقع الكشف عنه في مطلع شهر نوفمبر الجاري على أقصى تقدير.

استعلام صرف منحة العمالة الغير منتظمة

ويمكنك اليوم استعلام صرف منحة العمالة الغير منتظمة، حيث أعلنت مصادر مسئولة داخل وزارة القوى العاملة عن أن اليوم الاثنين ستقوم الوزارة بارسال رسالة نصية قصيرة من رقم:”2030″ إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالمستفيدين، وذلك من أجل إخطارهم بموعد صرف منحة العمالة من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بعد تدهور الظروف الاقتصادية للبلاد نتيجة لتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020

ويمكنك الآن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 والكشف عن المستفيدين من منحة الـ500 جنيه التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها حتى نهاية العام الجاري للفئات الأكقر تأثرا من جائحة كورونا، وهم فئة العمالة اليومية الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت أو تأمينات، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم، ويمكنك الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة، وادخال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب، ثم اضغط على كلمة “استعلام”.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020

هذا ومن المقرر أن يبدأ صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 لشهر نوفمبر في غضون ساعات من الآن لجميع المستفيدين من كافة أنحاء الجمهورية، حيث أن اليوم الموافق 16 نوفمبر سيتم إرسال رسائل نصية عبر الهاتف للمقبولين في المنحة.