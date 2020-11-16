link الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من موقع القوي العاملة ومواعيد استلام مبلغ الـ500 جنيه من الـ atm

الدمام - رهف القحطاني - نستعرض معكم الان طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من موقع القوي العاملة ومواعيد استلام مبلغ الـ500 جنيه من الـ atm، حيث تتزايد بشكل كبير البحث من قبل الآلاف من سكان جميع محافظات الجمهورية حول البدء في إتمام الاستعلام عن مستحقات وقيمة تلك المنحة عقب تبادل الأنباء وصدورها حيال صرف قيمتها اعتباراً من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق ميلادياً 16-11-2020، على ان نتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات الكشف عليها اون لاين.

منحة العمالة الغير منتظمة

تبدأ القوى العاملة المصرية اعتباراً من صباح هذا اليوم فى ارسال المسجات النصية للمواطنين لمساعدتهم على معرفة ميعاد صرف مستحقاتهم فى منحة العمالة الغير منتظمة، والتي تصرف شهرياً كمصدر دخل إضافي لكل مواطن تتناسب مع شروط وأحكام المنحة المستهدفة عدد كبير من العمالة المتضررة من أزمة تفشي وباء كورونا المستجد كوفد 19، على أن يتم بشكل مؤخرا تفعيل موقع القوى العاملة بشكل خاص لمساعدة المواطنين على صرف مستحقات الـ500 جنية مصري، على ان نستعرض مع حضراتكم الان طرق وخطوات الكشف عن إجمالي تلك المستحقات اون لاين.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

بإمكانكم إجراء استعلام إلكتروني عن قيمة مستحقات العمالة الغير منتظمة فور الدخول على موقع القوى العاملة الرسمي هنا وإجراء استعلام عن قيمة تلك المستحقات فور ادخال رقم البطاقة ورمز التحقق والنقر في النهاية على خانة استعلام لتظهر أمامك بالحال إجمالي مستحقات وقيمة منحة العمالة الغير منتظمة، هذا مع العلم على انه بامكانكم مشاركتنا في صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات المطلوبة لإجراء استعلام عن تلك المستحقات نوافيكم بها بالحال.