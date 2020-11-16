رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة نوفمبر 2020 عبر موقع tk.moss وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي

الدمام - رهف القحطاني - تكافل وكرامة، سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم الكيفية التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التضامن ليتمكن المواطنين من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 وذلك من خلال الرابط الالكتروني لموقع وزارة التضامن الاجتماعي والذي قامت بتخصيصة من أجل أن يقدم العديد من الخدمات لبرنامج معاش تكافل وكرامة الذي يسعي لتقديم المساندة للمواطنين الاكثر احتياج الحصول على المساندة المالية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

لقد اوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنة اصبح بامكان المواطنين ان يقوموا بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرابط الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي فيتم تسجيل الدخول ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وادخال البيانات المطلوبة للحصول على المعلومات التي يريديها، ولقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي ايضا انة قد تم التفكير في تفعيل هذا البرنامج من أجل ان يحقق حياة كريمة للمواطنين الذين ليس لديهم اي تأمينات حكوومية ويحتاجون الي معاش شهري لمواجهه تلك الظروف المعيشية،ـ ويشمل برنامج تكافل وكرامة كبار السن والارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة من الشباب الذين لا يملكون مورد رزق.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

لقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي تلك الخطوات المتبعة للحصول على معاش تكافل وكرامة وذلك عن طريق اتباع التالي:-

ولقد أكدت وزارة التضامن انة يحق التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة كلا من كان من الارامل أو المطلقات أو من ثبت لدية نسبة اعاقة قد تفوق نسبة ال50 % مع تقديم الاوراق المطلوبة للحصول على المعاش.