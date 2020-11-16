“رابط مباشر” استعلم عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

الدمام - رهف القحطاني - استعلم عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر ، نستعرض إليك خطوات الاستعلام عن معاش كافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 والذي من المقرر أن يتم رصفه خلال الأيام القليلة القادمة وخاصة بعد تأخر صرف دفعة شهر نوفمبر 2020 عن موعدها المتعارف عليه وهى يوم 10 من كل شهر ميلادي ولكن يرجع ذلك إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحويل أجراءات صرفها إلى بطاقات ميزة الإلكترونية، ومن خلال موقعنا نوفر إليك خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020

استعلم عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة إلى بعض الفئات المعينة التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة وهما الفئات التالية ” المطلقات الغير عاملات- الأرامل- المرأة المعيلة “، ويتم التقديم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وفحص الحالات وتحديد مدى استحقاقها إلى معاش تكافل وكرامة، ومن المتعارف عليه أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة في كل يوم 10 من الشهر الميلادي، ولكن أدت أجراءات تحويل صرف المعاشات عبر بطاقة ميزة الإلكترونية إلى تأخير صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

نظرا لازدياد البحث حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر بعد تأخرها بشكل ملحوظ ، نوفر إليك رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 عبر اتباع للخطوات التالية بشكل صحيح: