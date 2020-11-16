متاح الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg بالبطاقة لصرف معاش الـ400 جنيه

الدمام - رهف القحطاني - نتابع معكم الان خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي حيث تعمل الحكومة المصرية على طرح المساعدات النقدية للمواطنين وصرفها على مدار شهر لذوات الدخل المحدود والاسر الفقيرة، على ان نستعرض مع حضراتكم الان طرق وخطوات الكشف عن تلك المساعدات بصورة إلكترونية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

مع بدء العد التنازلي الخاص على صرف مستحقات معاش تكافل وكرامة بدأت وزارة التضامن الاجتماعى على تفعيل موقع وزارة التضامن الاجتماعى فى حال تطابق الشروط والمعايير المطلوبة لصرف هذا الدعم المقدم لصرفه على مستوى شهري للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل والأسر التي تعيش على دخل محدود تصل قيمته 400 جنيه مصري، على أن تكفل الحكومة المصرية تلك المساعدات الشهرية لصرفها شهرياً بهدف تحسين مستوى معيشتهم، على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات الكشف عن تلك المستحقات إلكترونية للحصول على تلك المعاشات عند البدء فى صرفها.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

بإمكانكم إجراء استعلام عن تكافل وكرامة اون لاين من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الذي بإمكانكم زيارة فور النقر على الرابط التالي”هنا” وإتمام الاستعلام عن تلك المعاشات فور إدخال الرقم القومي الذي يشمل 14 رقم والنقر فى النهاية على ايقونة استعلام حتى يتم اظهار حالة قبول طلبك في صرف معاش تكافل وكرامة أم لا، هذا ومع العلم على معاشات تكافل وكرامة يتم إيداع مستحقاتها فى اليوم العاشر من كل شهر، على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان كافة المستجدات المطروحة حيال تلك المستحقات الشهرية.