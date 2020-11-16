“خطوة بخطوة” إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين برقم البطاقة عبر رابط موقع دعم مصر tamwin.com.eg

الدمام - رهف القحطاني - إضافة المواليد الجدد على دعم مصر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية عن إطلاق خدمة إضافة المواليد الجدد على موقع دعم مصر ليتم تسجيلهم على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين وبالإضافة إلى عدة خدمات اخرى يمكن لمواطنين استخدمها عبر موقع دعم مصر، ومن خلال موقعنا نوفر إليك كافة التفصيل حول خطوات إضافة المواليد الجدد على موقع دعم مصر على بطاقات التموين للحصول على الدعم المقدم من وزارة التموين والتجارة الخارجية على المواد الغذائية واخبز المدعم .

إضافة المواليد الجدد على دعم مصر

شهدت محركات البحث في الأيام الأخيرة على تزايد بشكل كبير حول خطوات ورابط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين على موقع دعم مصر بالإضافة إلى أن الموقع يقدم عدة خدمات متنوعة منها : إضافة أفراد على بطاقة التموين- شطب أفراد م على بطاقة التموين- تسجيل للحصول على بطاقة تموين جديدة” وذلك دمن المنزل ون الحاجة إلى الذهاب إلى اقرب مكتب صرف تموين إليك، ويتم صرف مواد الغذائية والخبز المدعم إلى فئات محدودة الدخل أو المواطنين الذين تنطبق عليه شروط استحقاق الدعم .

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين برقم البطاقة

نستعرض إليك عبر موقعنا الخطوات الصحيحة لإضافة المواليد على بطاقة التموين برقم البطاقة عبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين التجارة الخارجية وتنص الخطوات على النحو التالي: