والدتها صورت الكارثة.. زوج الأم يجبر طفلة على التدخين ويتحرش بها .. | شاهد

تداول مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لشخص يجبر طفلة على التدخين وقام بالتحرش بها. وأثار هذا الفيديو استياء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى وطالبوا بمحاكمة هذا الشخص . ونشر مؤخرا ان هذا الشخص |س أ | من بورسعيد وهو زوج والدة الطفلة ، كما ان والدة الطفلة هى التى سجلت الفيديو . وأثار الفيديو غضب عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : - أستغفر الله العلي العظيم.. ايه ده وايه الفستان اللي ملبساه للبنت ده .. بلاغ للنائب العام فورا حسبي الله ونعم الوكيل. - استر يارب ايه اللي احنا وصلناله ده أعوذ بالله. - حسبنا الله ونعم الوكيل شوف براءة الطفلة وهى بتنفض السجاير وهو مبتسم الله ينتقم منك يا بعيد اقرأ ايضا :

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