عروض كارفور البلاك فرايدي Black Friday.. اقوى عروض كارفور الجمعة البيضاء نوفمبر 2020

الدمام - رهف القحطاني - عروض كارفور البلاك فرايدي، يعد عروض كارفور البلاك فرايدي Black Friday واحدا من أهم الأشياء التي تشغل بال المواطنين خلال تلك الفترة، فبالتزامن مع اقتراب موعد الجمعة السوداء نجد أن هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن عروض كارفور الجمعة البيضاء نوفمبر 2020 من أجل الاطلاع على الكتالوج الخاص بها والاستفادة من الخصومات والتخفيضات المقدمة على كافة السلع والأجهزة الكهربائية، والتي تصل لأكثر من 60%.

عروض كارفور البلاك فرايدي

ومن المقرر أن تستمر عروض كارفور البلاك فرايدي 2020 في جميع فروع كارفور على مستوى الجمهورية حتى يوم الأحد القادم الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، وفي ظل استمرار تفاقم الوضع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، فقد أتاح كارفور لعملائه امكانية التسوق اونلاين عبر الموقع الرسمي الخاص به أو من خلال ابلكيشن (MAF Carrefour) ، حيث أنه بإمكانك تحديد ما تريد شرائه ليقوم المندوبين بإيصاله لك حتى باب منزلك توفيرا للوقت وحفاظا على سلامتكم.

عروض كارفور الجمعة البيضاء نوفمبر 2020

وقد شملت عروض كارفور الجمعة البيضاء نوفمبر 2020 الكثير من السلع والأجهزة الكهربائية:”السخانات، البوتاجازات، الثلاجات، المكروويف، اجهزة الهواتف المحمولة، المفروشات، اطقم الملايات، اطقم الحلل، الملابس، منتجات التنظيف، العصائر، الجبن، الألبان، الشاي،…….”، ولعل أكبر فئة ستستفاد من تلك العروض هم العرائس المقبلين على الزواج، ودائما ما يحرص كارفور على تقديم العروض وتخفيضات الهائلة كل فترة من أجل استقطاب أكبر قدر من العملاء، والآن مع كتالوج عروض كارفور البلاك فرايداي:

عروض البلاك فرايداي كارفور 2020

كما يمكنك الاطلاع على باقي صور عروض البلاك فرايداي كارفور 2020 من خلال موقع كارفور الرسمي اونلاين، وتختار كافة السلع التي تريدها ليتم توصيلها حتى باب منزلك.

مازال هناك بحث مستمر على عروض كارفور بمناسبة الجمعة السوداء خاصة بعد أن أوشك العرض على الانتهاء، حيث ستنتهي عروض كافور الجمعة البيضاء في يوم 22 من شهر نوفمبر الجاري.