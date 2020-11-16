بشكل نهائي.. الإعلان عن توقيت صرف منحة العمالة الغير منتظمة من خلال مكاتب البريد في جميع المحافظات

الدمام - رهف القحطاني - توقيت صرف منحة العمالة الغير منتظمة
تقوم وزارة القوى العاملة بإعداد وتحديث قاعدة بيانات العمالة الغير منتظمة تمهيدا لصرف الدفعة الرابعة بمنحة العمالة الغير منتظمة وقدرها ٥٠٠ جنية، ومن المقرر صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة بدء من صباح اليوم الاثنين الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن يتم الصرف من مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وسيتم الصرف باستخدام بطاقة الرقم القومى.
كيفية الاستعلام عن مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة.
تيسيرا علي المواطنين قامت وزارة القوى العاملة بإتاحة الفرصة أمامهم لمعرفة اسماء المستفيدين من المنحة ومواعيد صرفها فضلا عن طريقة صرفها، بالدخول على الإنترنت على الرابط الخاص بموقع وزارة القوى العاملة، عن طريق استخدام الرقم القومي الخاص بالمواطن.
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