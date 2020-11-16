فاتورة التليفون الارضي لشهر نوفمبر الشركة المصرية للإتصالات استعلم إلكترونياً

الدمام - رهف القحطاني - إن التليفون الأرضي أصبح ذا أهمية كبيرة خاصةً خلال الآونة الأخيرة فهو جزأ لا يتجزأ من أي منزل، والسبب في ذلك يرجع إلى سهولة التواصل من خلاله مع الأقرباء والأصدقاء بالإضافة إلى أنه السبيل الرئيسي لإمكانية توصيل الإنترنت داخل المنزل، ومن خلال سطور هذا المقال سنتحدث عن فاتورة التليفون الأرضي.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

تزداد التساؤلات حول ذلك الأمر بمجرد بدء شهر أكتوبر وهو الشهر الذي يتم فيه تحصيل فاتورة التليفون الأرضي وتنتهي مدة الدفع في منتصف شهر نوفمبر، لكن نلاحظ جميعًا أن شركات الاتصالات أصبحت تسعى جاهدة من أجل التسهيل والتيسير على عملائها الكرام، وذلك كي يتمكنوا من تحصيل فواتير التليفون الأرضي فقط من خلال الضغط على الزر دون بذل أي مجهود أو الاضطرار إلى الذهاب للفرع نفسه، ويتم ذلك من خلال أي واحدة من الخدمات المتعددة التي ظهرت قريبًا والتي تتمثل في الدفع بواسطة الفيزا الخاصة بالعميل نفسه أو من خلال خدمة فوري وما إلى ذلك.

كيف يمكن تسديد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًّا دون الذهاب الى السنترالات

يكون ذلك من خلال إحدى الخدمات التي ذكرناها في الفقرة السابقة، ولمعرفة الخطوات تابعوا معنا بعناية وحرص كي تتمكنوا من دفعها من خلال المنزل:

• كل ما يجب على العميل هو أن يقوم بتسجيل دخوله على الموقع المحدد الذي قامت شركة الاتصالات بالإعلان عنه من هنا.

• ثم بعد ذلك سيقوم بكتابة رقم الأرضي وبالتالي سيظهر له المبلغ المحدد، وأخيرًا سيقوم بالضغط على تسديد الفاتورة.