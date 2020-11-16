رابط نتائج التعليم المهني فى العراق 2020 من موقع وزارة التربية العراقي بالاسم الثلاثي ورقم الامتحاني

الدمام - رهف القحطاني - نستعرض مع حضراتكم الان نتائج التعليم المهني فى العراق التي أعلنت عنها منذ قليل وزارة التربية العراقية دور أول، حديث منذ صباح هذا اليوم الموافق الاثنين 16-11-2020 والبحث متزايد بشكل ملحوظ حول اتمام الاستعلام عن تلك نتائج بخطوات نستعرضها مع حضراتكم الان من خلال هذا المقال.

نتائج التعليم المهني في العراق 2020

أكدت وزارة التربية العراقية صباح هذا اليوم على أن بدء أعمال نشر نتائج التعليم المهني وذلك بصورة الكترونية، وذلك عقب تأخير ظهورها عقب اتمام اعمال التصحيح ورصد الدرجات إلا أن قد اكدت وزارة التربية العراقية على انه جميع التأخيراً التي جاءت على ظهور تلك النتائج جائت لمصلحة كل طالب وطالبة، على أن يتم نشر تلك النتائج اون لاين عقب طول انتظار لحماية الطلاب من نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تفعيل رابط الكتروني للاتمام الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم المهني

بامكانكم إتمام الاستعلام عن نتائج التعليم المهني من خلال موقع وزارة التربية العراقية الذي بإمكانكم زيارة فور النقر على الرابط التالي “هنا” وإتمام الاستعلام عن تلك النتائج فور ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وجميع البيانات المطلوبة للاستعلام، هذا مع العلم على أن تلك النتائج معلنة على مستوى جميع محافظات العراق، على أن نوافيكم بكل ماهو جديد حول تلك النتائج على رأس الساعة.