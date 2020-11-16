عاجل .. صور : السيسى يتفقد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم، عددًا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضمنت مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتى تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.





وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذى، لتلك المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل بها من القائمين على التنفيذ، حيث يتم إنشاء مدينة الفنون والثقافة وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية، والتى ستكون بمثابة منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى للمنطقة، وستقام على مساحة حوالى 127 فدان.

كما ستضم المدينة مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة وصالات السينما والأوركسترا الموسيقية وبيت العود والمكتبات والمتاحف، مثل متحف العاصمة ومتحف الفن، والمعارض الفنية لكافة أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة من الرسم والنحت والمشغولات اليدوية وغيرها، بالإضافة إلى الغابة الشجرية، ومسرح مفتوح يسع لحوالى 20 ألف متفرج، ومسجد يسع لقرابة 600 مصلٍ، وغيرها من المبانى الخدمية.

كما تفقد الرئيس دار الأوبرا الجديدة، التى تعد جزءاً أساسياً من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا فى الشرق الأوسط، حيث تحتوى على قاعة رئيسية تسع ما يقرب من 2200 فرد، بالإضافة إلى مسرحين للموسيقى والدراما، فضلاً عن مركز الإبداع الفنى ومتحف الشمع.

وأثنى الرئيس السيسى على مستوى الأداء الإنشائى والهندسى لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعكس التناغم بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية فى هذا الصدد، مؤكداً أن الشعب المصرى ينظر بعين التقدير للجهود الكبيرة المبذولة فى تلك المشروعات العملاقة، كما يتطلع إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية فى مصر، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف كافة الجهود لتحقيق آمال المصريين فى مواكبة سير الحضارة والعبور بوطنهم وبالأجيال الحالية والقادمة إلى مستقبل وواقع متطور على أساس من العلم والتخطيط الدقيق وأعلى درجات التنفيذ وجدارة الأداء.