رئيس الوزراء يبحث مخطط تطوير المنطقة الفندقية خلف المتحف المصرى الكبير

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على الأهمية الكبيرة لتطوير هذه المنطقة، بشكل استثمارى يُراعى أفضل مجالات الاستغلال بمعايير عالمية؛ نظرا لأن تلك المنطقة تجاور أهم وأكبر متاحف العالم، وهو المتحف المصرى الكبير، وسوف يحقق استثمارها، بالشكل الأمثل، عائداً كبيراً ويحقق رواجاً سياحياً غير مسبوق بالمنطقة.
وعرض وزير الإسكان نتائج الاجتماعات، التى تم عقدها خلال الفترة الماضية؛ لبحث مقترحات التطوير وآليات التنفيذ، استرشاداً بقرار مجلس الوزراء فى هذا الصدد.
كما عرض وزير السياحة والآثار الموقف الحالى للمنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، من حيث عدد الغرف الفندقية المتاحة، مؤكداً على الحاجة لمزيد من التوسعات الفندقية، وعدد من المنشآت السياحية الأخرى، التى توفر للسائح حزمة خدمات ترفيهية متنوعة.
وتم عرض فيديو لأحد مقترحات التطوير، والذى يتضمن تصوراً متكاملاً يعظم الاستفادة من تلك المنطقة الواعدة، وخطة زمنية مبدئية للتنفيذ.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد الدراسة التفصيلية خلال أسبوع؛ حتى يتسنى النظر بشأنها بشكل متكامل.
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