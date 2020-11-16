قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين انعقاد جلستها للقيد بجدول تحت التمرين، للصحفيين المؤجلين من اللجنة السابقة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر القادم 2020. وتعقد اللجنة برئاسة الكاتب الصحفى خالد ميرى واشترطت اللجنة ارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي أثناء الحضور. ومن المقرر أن تدرس اللجنة عقد لجنة للصحفيين الجدد عقب الانتهاء من لجنة المؤجلين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انعقاد لجنة قيد الصحفيين تحت التمرين في أول ديسمبر القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.