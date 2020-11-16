وزير الري: نبحث تعزيز التعاون مع الكونغو الديمقراطية في مجال الموارد المائية

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، بأنه سيتم عقد جلسة مباحثات مع "كلود نياموجابو بازيبو"، وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوزير الكونغولى والوفد المرافق للقاهرة هذا الأسبوع.

وأوضح "عبد العاطى"، أنه سيتم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية بين البلدين في دورتها الثامنة على مدار يومين والتي تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية الناجحة بين الجانبين لمناقشة موقف المشروعات المشتركة والمشروعات الجديدة المقترحة في مجال الموارد المائية والرى والخروج بالتوصيات والإجراءات التنفيذية اللازمة؛ تمهيدًا لعرضها على وزراء المياه في البلدين في الاجتماع الوزارى المقرر عقده بنهاية الأسبوع الجاري، كما سيقوم الوزير الكونغولى بزيارة للمركز القومي لبحوث المياه، فى إطار تعزيز التعاون البحثى بين الجانبين.

وتأتي المباحثات فى إطار تعزيز التعاون الدائم والتواصل المستمر مع دول حوض النيل بصفة عامة ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، وفى ضوء دعم مصر لأشقائها من دول حوض النيل بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل وبما يحقق الرفاهية لشعوب هذه الدول.

وأعرب الوزير الكونغولي عن سعادته بحفاوة الاستقبال والتواجد في القاهرة وتقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتعزيز أواصر التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.