النائب مصطفي بكري بـ ندوة تحيا مصر : أتمني رئاسة الدكتور علي عبد العال لمجلس النواب القادم "فيديو"



جاء ذلك في حديثه بـ ندوة موقع تحيا مصر الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، للنقاش والحوار حول المشهد البرلماني والسياسي المصري والتحديات المنتظرة لبرلمان 2021، مع تقييم برلمان 2015، وأيضا العلاقة بين مجلس النواب والشيوخ وذلك بمشاركة النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.



وواصل النائب مصطفي بكري حديثه :" بجانب ذلك القدرة الكبيرة علي إحتواء جميع الأطرف السياسية والأعضاء حتي من كان منهم من أصحاب الأزمات والمشاكل، فهذا أمر أيضا يمثل نجاح وقدرة وإدارة وأيضا لديه عامل أنساني عالي جدا وكبير وأداء محاورته مع عدد من الوزراء ومنهم وزير المالية وغيره دائما ما يكون قوي جدًا فى حديثه ومواقفه ... وأنا الحقيقة من الذين يتمنون أن يكون د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب القادم". وواصل النائب مصطفي بكري حديثه :" بجانب ذلك القدرة الكبيرة علي إحتواء جميع الأطرف السياسية والأعضاء حتي من كان منهم من أصحاب الأزمات والمشاكل، فهذا أمر أيضا يمثل نجاح وقدرة وإدارة وأيضا لديه عامل أنساني عالي جدا وكبير وأداء محاورته مع عدد من الوزراء ومنهم وزير المالية وغيره دائما ما يكون قوي جدًا فى حديثه ومواقفه ... وأنا الحقيقة من الذين يتمنون أن يكون د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب القادم". وبحسب رصد ومتابعة موقع تحيا مصر، شهد الفصل التشريعي الجاري أداء متميز من هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، في العديد من الملفات والأولويات التى تم العمل فيها سواء علي المستوي الرقابي أو التشريعي، وأيضا الدبلوماسية البرلمانية، رغم جميع التحديات التى صاحبت وجود المجلس، إلا أنها وضعت مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وسعت لدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في البناء والتطوير وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لكافة المجالات وتفعيل دوره الرقابي دون أي سعي لشعبيات زائفه لا نتيجة لها في صالح الوطن أو المواطن.



وتنص المادة 12 من اللائحة الداخلية بأن ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

