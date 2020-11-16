بسمة بوسيل تعتذر لـ تامر حسني: "اتهورت علشان بحبك"

اعتذرت المطربة بسمة بوسيل للفنان تامر حسني على ما بدر منها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإنسياقها وراء الشائعات وإعلانها إنفصالها عن تامر حسني على "انستجرام".

كتبت بسمة عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "فعلًا اتهورت بس علشان بحبك.. أنا أسفة".

كان قد، كتب تامر عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام" :"بسمة حببتي للاسف انتي مفكرتيش كويس و سلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي الي عرفتيني عليها وحبيبتني بيها، أزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة".

وتابع: "المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي وام ولادي .. انا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير..ليه لما اي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا طب حتي يكلمه الاول ايه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تتحل في التليفون او في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة اصلا".

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واستطرد حديثه قائلًا: "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا وفغلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللس سعوا في الخير لينا.. متهورة بس بحبك".

