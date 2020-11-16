بوتين يهاتف ماكرون وأردوغان يرسل قواته لأذربيجان.. ماذا يحدث في "قره باغ"؟

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تنسيق الجهود بشأن منطقة "ناغورني قره باغ" ضمن إطار مجموعة مينسك المعنية بهذا الشأن.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان إن بوتين وماكرون ناقشا خلال الاتصال التطورات حول "قره باغ" مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة روسيا وفرنسا في تولي رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وذكر البيان أن بوتين وضع نظيره الفرنسي في صورة جهود الوساطة التي بذلتها موسكو من أجل وقف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ.

ووفق الكرملين تمت الإشارة إلى أن بيان رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا الصادر في التاسع من الشهر الجاري “يتم تنفيذه.. والوضع في المنطقة بشكل عام عاد إلى استقراره”.

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