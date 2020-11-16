مطالب يمنية بضغط دولي لإنقاذ سفينة صافر من الحوثيين وتحميلهم المسئولية القانونية حالة غرقها

طالب نجيب العوج، وزير التعاون الدولي في اليمن، بتحميل الحوثيين مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه خزان النفط العائم "صافر"، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية من أجل السماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان لصيانته.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تصريحات العوج بقوله إن إعاقة وصول الفريق الفني الأممي إلى الخزان من قِبل ميليشيا الحوثي يهدد بحدوث كارثة بيئية خطيرة، مشددًا أن وضع السفينة المتهالك يمكن أن يعرّضها للغرق، وسيعدّ ذلك أكبر أخطر كارثة بيئية على الإطلاق، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات والسبل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والضغط على الميليشيا الحوثية للسماح بوصول الخبراء والفنيين لفحص السفينة قبل حدوث الكارثة.

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