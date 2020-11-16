تحيا مصر ينشر أسماء 57 فائزًا بالمنح الاستثنائية لبرنامج علماء الجيل القادم

أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، أسماء 57 طالب وطالبة من أوائل الخريجين على مستوى الجامعات والفائزين بالمنح الاستثنائية الموجهة تم الإعلان عنها في مايو الماضي بموافقة مجلس الأكاديمية فى جلسته رقم 175، من منح برنامج علماء الجيل القادم SNG لعام٢٠٢٠، وهي الدورة السابعة للبرنامج والتى اُطلق عليها اسم العالم المصرى الجليل الدكتور فاروق الباز، وسيكون مكان تنفيذ المنح فى ديوان عام الأكاديمية والمراكز الأقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والاعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات.
وأوضح صقر أن اختيار طلاب المنحة جاء على أساس تنافسي من بين المتقدمين في المجالات المعلن عنها والتي تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتنمية أقاليم مصر الحدودية ويهدف برنامج منح علماء الجيل القادم إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والتطبيقية وعلوم الصدارة والعلوم البينية.
إقرأ أيضًا.. بوتين يهاتف ماكرون وأردوغان يرسل قواته لأذربيجان.. ماذا يحدث في "قره باغ"؟
وتركز هذه الدورة الاستثنائية على الزراعة والغذاء والأصول الوراثية والطاقة الجديدة والمتجددة والمياه وإدارة العلوم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدراسات المستقبلية، بهدف تغذية المشروعات القومية الكبرى بالأكاديمية وقطاعاتها المختلفة بدماء شابه جديدة متميزة بنظام المنح وهو التوجه الأول من نوعه فى المؤسسات الحكومية ولكنه معمول به فى دول العالم المتقدمة.
وأضافت الدكتورة ميريت رستم، مديرة البرنامج ان برنامج علماء الجيل القادم هو أحد أهم أنواع المنح التى تقدمها أكاديمية البحث العلمي منذ أكثر من عشر سنوات للحصول علي درجة الماجستير لجيل جديد من المتفوقين من خريجى الجامعات المصرية على أساس تنافسى فى موضوعات محددة الأهداف والموضوعات التى تخدم خطة الدولة، وبلغ اجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى تاريخه 917 طالب بتكلفة اجماليه تقرب من 73 مليون جنيه.
وتبلغ التكلفة الاجمالية لمنح هذه الدورة الاستثنائية حوالي 6 مليون جنيه، وتشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها الفان جنيه شهرياً و46 ألف جنيه لتغطية نفقات البحث، ولمعرفة أسماء الفائزين يرجى زيارة موقع أكاديمية البحث العلمى على www.asrt.sci.eg.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر ينشر أسماء 57 فائزًا بالمنح الاستثنائية لبرنامج علماء الجيل القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.