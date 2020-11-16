تحيا مصر ينشر أسماء 57 فائزًا بالمنح الاستثنائية لبرنامج علماء الجيل القادم

أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، أسماء 57 طالب وطالبة من أوائل الخريجين على مستوى الجامعات والفائزين بالمنح الاستثنائية الموجهة تم الإعلان عنها في مايو الماضي بموافقة مجلس الأكاديمية فى جلسته رقم 175، من منح برنامج علماء الجيل القادم SNG لعام٢٠٢٠، وهي الدورة السابعة للبرنامج والتى اُطلق عليها اسم العالم المصرى الجليل الدكتور فاروق الباز، وسيكون مكان تنفيذ المنح فى ديوان عام الأكاديمية والمراكز الأقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والاعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات.

وأوضح صقر أن اختيار طلاب المنحة جاء على أساس تنافسي من بين المتقدمين في المجالات المعلن عنها والتي تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتنمية أقاليم مصر الحدودية ويهدف برنامج منح علماء الجيل القادم إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والتطبيقية وعلوم الصدارة والعلوم البينية.

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