رئيس الوزراء يتابع مشاريع تطوير منظومة النقل البحرى مع وزير قطاع الأعمال العام

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة.
واستعرض وزير قطاع الأعمال، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماعات التنسيقية مع وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحرى، وأسطول مصر من السفن التجارية، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول لمرحلة يتم فيها نقل أكبر جزء ممكن من السلع والصادرات المصرية على سفن مصرية.
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كما استعرض الوزير جهود تطوير الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والتى تضم 18 شركة، منها 3 شركات كبرى لتداول الحاويات هي الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، و3 شركات لنقل الركاب، و5 لنقل البضائع، بالإضافة إلى 5 شركات للتوكيلات الملاحية، والشركة التجارية للأخشاب، التى يجرى العمل على تطويرها بخبرات عالمية متخصصة فى هذا المجال.
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