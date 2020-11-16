شيما صابر عن تامر حسني: "بيعلم الرجالة دروس متنتهيش"

أشادت الإعلامية شيما صابر، برد الفنان تامر حسني على زوجته بسمة بوسيل، بعد إعلانها انفصالهما مؤخرًا وأنهما بصدد إجراءات الطلاق بشكل رسمي.

غردت شيما، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "تامر حسني في طريقه احتواءه لزوجته ورده عليها بيعلم رجاله كتير أوي دروس متنتهيش".

وتابعت: "من زمان وأنا بشوفه حقيقي مثال للشخص الذكي الناجح صاحب المواقف المدروسة.. تحية على إحساسه بالمسؤولية كونه شخص ملهم في هذا المجتمع".

كان قد كتب تامر عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام" :"بسمة حببتي للاسف انتي مفكرتيش كويس و سلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي الي عرفتيني عليها وحبيبتني بيها، أزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة".

وتابع: "المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي وام ولادي .. انا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير..ليه لما اي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا طب حتي يكلمه الاول ايه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تتحل في التليفون او في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة اصلا".

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واستطرد حديثه قائلًا: "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا وفغلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللس سعوا في الخير لينا.. متهورة بس بحبك".