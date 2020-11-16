بنك CIB يحتفل بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي

يحتفل بنك CIB بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي باعتباره أحد أبرز الإنجازات التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري، كما يعتز بكونه في طليعة المؤسسات المصرفية التي قامت بإصدار هذا التقرير في مصر بداية من عام 2015 ضمن خطط بنك CIB التى يخوضها باستمرار للتميز.



بنك CIB

ونجح بنك CIB في تنمية ممارسات الاستدامة على جميع المستويات عبر إطلاق المبادرات، وترسيخ ثقافة الاستدامة عبر دمجممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة بجميع أنشطته التشغيلية.



جهود بنك CIB

ومن جانبه، صرح حسين أباظة، المسئول الرئيسي التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي - مصر، أن إصدار تقرير الاستدامة يأتي خلال مرحلة حرجة تمر بها البلاد، وذلك في الوقت الذي أصبحفيه تبني معايير الاستدامة ضرورة حتمية للحفاظ على مصالح المجتمع والبيئةسواءداخل مصر أو خارجها. كما أكد على التزام البنك بتعزيز ممارسات الاستدامةباعتبارها جزء لا يتجزأ من سلامة وتطوير جميع العمليات ليكون مثالًا يحتذى بهفي القطاع المصرفي، موضحًا أن البنك يعكف على ترسيخ ممارسات الاستدامة كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية أعماله بهدف تعزيز دوره كشريك أساسي في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات المحيطة بأعماله على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.