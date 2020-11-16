محمد رمضان يستعرض لحظة رجوعه للقاهرة بطائرته الخاصة "فيديو"

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "رمضان"، في الفيديو أثناء لحظة رجوعه إلى القاهرة خلال إستقلاله طائرة خاصة، وذلك بعد رحلة طويله إستهدفت أيام في دبي.
ومن المقرر أن يحصد الفنان محمد رمضان، اليوم الأثنين، جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2020، وذلك ضمن فاعليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 11، عن دوره في مسلسله البرنس.
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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال المطرب الشعبي محمد رمضان كليب بعنوان "يا حبيبي"، مع المطرب الأمريكي بيتر جيمس، إخراج حسام الحسيني، والأغنية كلمات بيتر جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبد المنعم، وحققت أكثر من 47 مليون عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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