مركز الأزهر للفتوى يطلق فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية

أطلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، اليوم الإثنين، فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمسرح جامعة أسوان، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وشهد فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والشيخ على خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور أسامة الحديدى، مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث، والدكتور مجدى محمد على، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس المنطقة الأزهرية بأسوان، وأعضاء وفد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.

وأشار الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته، إلى أهمية دور الأزهر العظيم فى نشر سماحة الدين الإسلامى، وتبنيه لمختلف القضايا التى تهم المسلمين حول العالم، ومحاربة التشدد والإرهاب، وإرساء مبدأ الحوار مع المُوافق والمُخالف، بالإضافة إلى أن الأزهر الشريف يبذل جهودا مضنية من أجل ترسيخ ثقافة المحبة والرحمة والسلام والحوار بين الناس.

ومن جهته أكد فضيلة الشيخ على خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر خلال كلمته، أن الأزهر الشريف يقوم بدوره التعليمى والتثقيفى تجاه المجتمع، والعمل على معالجة القضايا المجتمعية من خلال مركزه العالمى للفتوى الإلكترونية، ووحدة لم الشمل، لإعادة الرحمة والمودة لفئات المجتمع، والذى يعود بالنفع على الجميع، ويستهدف البرنامج مرحلة التعليم ما قبل الجامعى، ومرحلة التعليم الجامعى، ومرحلة المقبلين على الزواج، والمتزوجين، للحفاظ على سلامة الأسرة، وكيفية اختيار الشريك.

وبدوره قال الدكتور أسامة الحديدى، مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن هذه الفعاليات تأتى ضمن المبادرات العديدة التى يطلقها الأزهر الشريف بشكل دائم، ويسعى من خلالها إلى تنشئة وبناء الأسرة المصرية، والعمل على تعزيز أواصر الترابط بين أفرادها، والتأكيد على دورها فى بناء مجتمع آمن تسوده روح المحبة والتسامح.

وأضاف الدكتور مجدى محمد على، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لفتوى الأزهر بدأ أعماله اليوم فى محافظة أسوان، ومن المقرر أن يستمر إلى يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجارى، وذلك للتواصل الفعال بين علماء الأزهر وطلاب جامعة أسوان وأبناء المحافظة، والرد على تساؤلاتهم واستفسارتهم فى مختلف القضايا الدينية والمجتمعية.