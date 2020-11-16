صور.. السياسة الدولية تستعرض تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية على العالم

وعقدت الندوة، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية، وجاء بها أن توجهات السياسية الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن التى كشف عنها برنامجه الانتخابى، تشير إلى أنه سيتخذ مجموعة من القرارات الخارجية العاجلة، من أهمها إعادة تعريف أعداء واشنطن.

كما خلصت الندوة إلى أن كتلة الرئيس ترامب الانتخابية ستظل مؤثرة فى مخرجات السياسة الأمريكية على المستويين الداخلى والخارجى، وأن تشهد توجهات الإدارة الأمريكية المقلبة تخفيض التواجد العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسط، وأن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بجماعة الإخوان الإرهابية، لن تكون كما كانت فى عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وتضمنت الندوة، عدة رؤى، من أهمها ما طرحه السفير محمد أنيس سالم منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة بالمجلس المصرى للشؤون الخارجية.

وأكد سالم، أن هناك توجها أمريكيا بضرورة تخفيض التواجد العسكرى الأمريكى بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن سياسية بايدن، تجاه إيران ستتغير باتجاه منعها من الحصول على السلاح النووى، مضيفا أن الإدارة الجديدة ستستمر فى مواجهة الإرهاب معتمدة على استراتيجية قطع الروؤس.

فى حين قال عمرو عبدالعاطى مساعد رئيس تحرير السياسة الدولية، إن سياسية بايدن، الخارجية ستعتمد على استمرار تدفقات النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما سيفرض عليها حماية الدول المنتجة، لافتا إلى أن كتلة ترامب الانتخابية التى تجاوزت الـ70 مليون ناخب، ستظل قوة ضاغطة، ومؤثرة فى عملية صنع السياسة الداخلية والخارجية فى إدارة بايدن.

أما الدكتورة دلال محمود أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة، أكدت أن بايدن سيحد من الهرولة الأمريكية التى أوجدتها إدارة ترامب تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن التعامل مع ملف القضية الفلسطينية سيكون أكثر عقلانية.

واستكملت أن من أهم القرارات التى قد يتخذها بايدن فى شهوره الأولى، إعادة تعريف أعداء واشنطن، والتى يقصد بها دولتى روسيا والصين، منتهية إلى أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بجماعة الإخوان الإرهابية لن تكون كما كانت فى عهد الرئيس الأسبق أوباما، وإنما ستتعامل معهم الإدارة الأمريكية الجديدة بطريقة أكثر حذرا.

وأكد الدكتور السيد على أبوفرحة مدير مركز الدراسات السياسية بكلية السياسة والاقتصاد جماعة بنى سويف، أن ترامب كان له تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية، وأن هذا التأثير سيكون من الصعوبة تجاوزه بسهولة من قبل إدارة الرئيس بايدن، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران وروسيا والصين.

وأضاف أن إدارة بايدن، ستتجه إلى إعادة بناء العلاقات الخارجية مع الحلفاء، وهو ما يمثل تحدى كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

شارك فى الندوة العديد من الخبراء والباحثين، منهم الدكتورة رغدة البهى، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى تناولت تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعى على نتائج الانتخابات الأمريكية، والدكتورة حنان أبوسكن، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتى ناقشت تأثير استطلاعات الرؤى على توجهات الناخبين، وتقى النجار الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتى تطرقت إلى الاستراتيجية الأمريكية فى مواجهة الإرهاب، مقارنة بين إدارتى ترامب السابقة وبايدن المقبلة.