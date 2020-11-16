(جنوب الجيزة -الدقي -العجوزة -أرض اللواء).. أبو العينين يتكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالجيزة

في إطار المبادرة التي أطلقها النائب محمد أبو العينين، بتحمل تكاليف المصروفات الدراسية لطلاب التعليم الإلزامي، بمحافظة الحيزة، قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، بدفع المصروفات الدراسية، وتوزيع الأدوات المدرسية على عدد من مدارس المحافظة.

وقام وفد من المؤسسة بالتوجه إلى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمدارس جنوب الجيزة وحي الدقي والعجوزة وأرض اللواء، وذلك في للتخفيف على أولياء الأمور.

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