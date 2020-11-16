نادي ميلول بشأن لاعبه "حفظ الله": "لم نتوقع شيء كهذا من دولة بحجم مصر" (تفاصيل)

صرح المدير التنفيذي لنادي ميلوول الإنجليزي، بتصريحات غاضبة انتقد فيها طريقة تعامل اتحاد الكرة المصري، مع أزمة اللاعب رامز حفظ الله.

رامز حفظ الله هو لاعب من أب مصري وأم مغربية، أرسل له اتحاد الكرة المصري خطابا للقدوم إلى مصر وتقييم أدائه الفني مع منتخب الشباب لبحث إمكانية ضمه.

وكان مسار الجدل هو تضمن الخطاب إلزام من اتحاد الكرة المصري للاعب بتكاليف إقامته وتذاكر طيرانه، الأمر الذي اعتقده البعض أنه كان سببا رئيسيا في تنفير اللاعب من المنتخب المصري وتفضيله الإنضمام للمنتخب المغربي.

وقال ستيف كافنا المدير التنفيذي لميلوول الإنجليزي: "أرسلنا خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم نستفسر حول بيانه والخطاب الذي نشره ضمن البيان، وحتى يومنا هذا منذ إعلان بيانه لم يصلنا أي رد أو اعتذارأو توضيح عن لماذا نشروا شيئا كهذا على الملأ دون التواصل معنا أو الرجوع إلينا.

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