عضو بالشيوخ: هناك دول تسعى للاقتداء بمصر في مواجهة كورونا

قال محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر عام 2016 ساعد الاقتصاد على الصمود خلال أزمة فيروس كورونا.
وتابع فيصل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «القيادة السياسية نجحت في إدارة أزمة كورونا، وما نفذته مصر خلال الموجة الثانية تسعى دول العالم إلى إعادة انتهاجه خلال الموجة الثانية، في ظل إدراكها عدم جدوى الإغلاق التام».
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وأشار إلى أن الدولة اهتمت ببرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات المتضررة من أزمة كورونا.
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