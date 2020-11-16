محافظ الغربية: 58 مخالط لصلاح فقط.. و6 ظهرت عليهم الأعراض

قال الدكتور طارق راشد محافظ الغربية إن مدينة المحلة شهدت أمطار غزيرة اليوم ولكن لمدة 5 دقائق فقط وتم التعامل معها بنجاح ولم تؤثر على الطرق أو النفاق وسارت الحياة بشكل طبيعي مشيرا إلى ان المحافظة لم تشهد موجة سيئة من الطقس السيء ولم يتم تعليق الدراسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، ان كل الجهات مستعدة للتعامل مع أي كمية أمطار وفي اي توقيت من خلال عربات الشفط وتنظيف المصارف وفي حال وجود أجواء سيئة سيتم تعليق الدراسة.

وتابع أن حالات كورونا تتزايد في المحافظة ولكنها زيادة طفيفة لا تدعو للقلق وهناك حملات حاليا لتكثيف التوعية للمواطنين وكان هناك حملة اليوم في مدينة طنطا بالاتوبيسات والميكروباصات للتشديد على ارتداء الكمامة.

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