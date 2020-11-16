محافظ الغربية: 58 مخالط لصلاح فقط.. و6 ظهرت عليهم الأعراض

قال الدكتور طارق راشد محافظ الغربية إن مدينة المحلة شهدت أمطار غزيرة اليوم ولكن لمدة 5 دقائق فقط وتم التعامل معها بنجاح ولم تؤثر على الطرق أو النفاق وسارت الحياة بشكل طبيعي مشيرا إلى ان المحافظة لم تشهد موجة سيئة من الطقس السيء ولم يتم تعليق الدراسة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، ان كل الجهات مستعدة للتعامل مع أي كمية أمطار وفي اي توقيت من خلال عربات الشفط وتنظيف المصارف وفي حال وجود أجواء سيئة سيتم تعليق الدراسة.
وتابع أن حالات كورونا تتزايد في المحافظة ولكنها زيادة طفيفة لا تدعو للقلق وهناك حملات حاليا لتكثيف التوعية للمواطنين وكان هناك حملة اليوم في مدينة طنطا بالاتوبيسات والميكروباصات للتشديد على ارتداء الكمامة.
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وأكد أن الحالات التي تم اكتشافها في المدارس أو الجامعات لم تستدعي غلق أي مدرسة أو فصل في المحافظة.
وتمنى المحافظ الشفاء لنجم مصر وليفربول محمد صلاح مؤكدا أن المحافظة أرسلت فريقا للمخالطين في فرح شقيق اللاعب من قريته نجريج وكان عددهم 58 فرد فقط وتم عمل التحاليل والكشف الظاهري للجميع، واشتكى 6 حالات من أعراض طفيفة مثل رشح أو ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويحصلون على بروتوكول العلاج من اللحظة الأولى وحالتهم جميعا مستقرة وتم تطهير القرية والقرية المجاورة.
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