بهاء أبو شقة: الدولة حريصة على تطبيق الديمقراطية

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بإصرار الدولة على إتمام انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد التي يواجهها العالم كله، وهو ما يؤكد حرص على تطبيق الديمقراطية.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد من محافظة الغربية.

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