أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بإصرار الدولة على إتمام انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد التي يواجهها العالم كله، وهو ما يؤكد حرص على تطبيق الديمقراطية.
جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد من محافظة الغربية.
إقرأ أيضًا.. بهاء أبو شقة: سنظل ندافع عن قيم الوفد الراسخة
ولفت أبو شقة إلى أننا نسير بخطى ثابتة نحو المادة الخامسة من الدستور بأن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها.
وشدد أبو شقة على أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وضع كل الضمانات الموجودة في كل دول العالم بشكل يضمن نزاهة الانتخابات، قائلا: "أتحدى بأن يكون هناك أي تداخل أو تجاوزات لأي صوت، فما تدليه في الصندوق هو ما يعلن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهاء أبو شقة: الدولة حريصة على تطبيق الديمقراطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.