رئيس الوفد: نمارس المعارضة بمفهومها الوطني

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، إن حزب الوفد يمارس المعارضة بمفهومها الوطني الصحيح وينأى بنفسه عن تصيد الأخطاء.
جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الوفد.
وأوضح أبو شقة أن المعارضة الوطنية تعتمد على جناحيها الأول يتسم بأدب الحديث والعرض والثاني هو تقديم حلول، والمعارضة البناء هو وضع نفسك مكان المسئول وتقديم الحلول، ولو وقفت المعارضة على عرض المشكلة دون حلول فهي معارضة تصيد أخطاء.
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ولفت أبو شقة إلى أن إرادة المصريين هي التي تنتصر دائما وعندما شاهدنا خروج 33 مليون مصري في ثورة 30 يونيو ولم يحدث جريمة واحدة في هذا اليوم والجميع خرج من أجل الدفاع عن الوطن وهذه مصر .
وأكد أبو شقة أن القوات المسلحة المصرية انحازت الإرادة المصرية في ثورة 30 يونيو حتى لا تسقط مصر في نفس المستنقع الذي سقط فيها دول عربية والجميع حمى الدولة المصرية ومصر هي أول دولة تسلط الضوء على خطر الإرهاب.
وتابع قائلا: "شاهدنا رئيسا وطني يعمل من أجل الوطن ونقول هذا الحديث ونحن حزب مصنف على أنه حزب معارض".
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