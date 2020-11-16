حكايات السوشيال ميديا .. "الصلح خير" بين تامر حسني وبسمة بوسيل وتفاصيل مثيرة في واقعة طفلة الحشيش وقضية سفاح الجيزة

يقدم موقع تحيا مصر موجز السوشيال اليوم وأهم القضايا المُثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف تفاصيل جديدة لأخر مستجدات الوقائع المثيرة للجدل في مصر وعلى مواقع السوشيال ميديا، وأبرزها اليوم اعتذار تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل بعد الخلاف الذي نشب بينهما الجمعة الماضية، بعد نشر بسمة "استوري" تعلن خلاله انفصالهما.

كما تداول مستخدمو موقع "فيس بوك" تطورات واقعة طفلة الحشيش، والتي قام والدها بمنحها سيجارة حشيش مخدرة وتم الكشف عن علاقة الشخص بالطفلة إذ كشفت التحقيقات أنه لم يكن والدها وأن الطفلة هي نجلة زوجة والده.. وإليكم موجز بأهم أخبار السوشيال ميديا في مصر على مدار اليوم.

حكايات السوشيال ميديا



بسمة بوسيل: اتهورت علشان بحبك



كتب تامر عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام": "بسمة حببتي للاسف انتي مفكرتيش كويس و سلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي الي عرفتيني عليها وحبيبتني بيها، أزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة".

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