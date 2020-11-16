التموين: مستعدون لمواجهة الأوكازيون الوهمي في تخفيضات الجمعة البيضاء

كشف المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، تفاصيل استعدادات وزارة التموين لمواجهة تخفيضات الجمعة البيضاء الكاذبة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الشركات والمحلات تشارك في التصفيات عبر الحصول على تصريح من الوزارة»، مؤكدا أن الوزارة ستتصدى للأوكازيون الوهمي، أو المحلات التي تعرض منتجات مهربة.

وأكمل «نتعامل بمنتهى السهولة واليسر مع ملاك المحلات والمستثمرين فيما يتعلق بالجمعة البيضاء، كونه أمر يهم المستهلك في المقام الأول»، مشيرا إلى أن الوزارة يكون لديها سعر المنتجات قبل وبعد الخصم وبالتالي تستطيع كشف الحالات التي تدرج تحت «الأوكازيون الوهمي» خلال الجمعة البيضاء.

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