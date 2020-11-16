التموين: مستعدون لمواجهة الأوكازيون الوهمي في تخفيضات الجمعة البيضاء

كشف المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، تفاصيل استعدادات وزارة التموين لمواجهة تخفيضات الجمعة البيضاء الكاذبة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الشركات والمحلات تشارك في التصفيات عبر الحصول على تصريح من الوزارة»، مؤكدا أن الوزارة ستتصدى للأوكازيون الوهمي، أو المحلات التي تعرض منتجات مهربة.
وأكمل «نتعامل بمنتهى السهولة واليسر مع ملاك المحلات والمستثمرين فيما يتعلق بالجمعة البيضاء، كونه أمر يهم المستهلك في المقام الأول»، مشيرا إلى أن الوزارة يكون لديها سعر المنتجات قبل وبعد الخصم وبالتالي تستطيع كشف الحالات التي تدرج تحت «الأوكازيون الوهمي» خلال الجمعة البيضاء.
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وأردف «المواطن يعرف سعر المنتج قبل الخصم، ونناشده بالتقدم بشكوى إلى وزارة التموين حينما يجد تلاعبا في الأسعار خلال الجمعة البيضاء.
وأشار إلى أن تخفيضات الجمعة البيضاء تشمل كافة السلع، لافتا إلى أن القانون لا يلزم بنسبة التخفيض، والأمر مرتبط بفكرة السوق الحرة، والمنافسة بين المحلات.
وحول التخوف من حدوث زحام بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء في ظل أزمة كورونا قال «مدة التخفيضات تتحدد وفقا لمطالب التجار، والاتحاد العام للغرف التجارية، وبالنسبة لنا ليس لدينا مشكلة لمد الفترة».
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