رئيس الشيوخ يستقبل رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، حيث قدم الحديدي التهنئة لعبد الوهاب بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن المجلس الشيوخ هو مجلس الحكمة و يرأسه حكيم.

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وأهدى "الحديدي"، لرئيس المجلس درع اللجنة المصرية للتضامن، فيما رحب "عبد الوهاب" بهذه الزيارة القيمة معرباً عن سعادته بتشريف دكتور حلمي الحديدي للمجلس بهذه الزيارة.