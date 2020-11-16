استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، حيث قدم الحديدي التهنئة لعبد الوهاب بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.
وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن المجلس الشيوخ هو مجلس الحكمة و يرأسه حكيم.
إقرأ أيضًا.. التموين: مستعدون لمواجهة الأوكازيون الوهمي في تخفيضات الجمعة البيضاء
وأهدى "الحديدي"، لرئيس المجلس درع اللجنة المصرية للتضامن، فيما رحب "عبد الوهاب" بهذه الزيارة القيمة معرباً عن سعادته بتشريف دكتور حلمي الحديدي للمجلس بهذه الزيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الشيوخ يستقبل رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.