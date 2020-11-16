غادة على تشارك في افتتاح الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

شاركت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى افتتاح الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، كمتحدث في جلسة حوارية بعنوان "كيف نجعل مصر وجهة لرواد الأعمال على مستوى العالم؟".

وكرم القائمون على الفعالية، الدكتورة غادة علي، نظرا لنشاطها الملحوظ في مجال ريادة الأعمال، وأول خبيرة سيدة في هذا المجال تتقلد منصب عضو بالبرلمان المصرى.

اقرأ أيضًا: فيديو..محمود فايد : تنسيقية شباب الأحزاب ستكون"صوت العقل" بالبرلمان.. والربط بين سقوط الأعضاء في الانتخابات وأداء مجلس النواب ظلم كبير





الجدير بالذكر أن ملف ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أهم أطر التمكين الاقتصادي للشباب كأحد محاور البرنامج الانتخابي للنائبة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية وبناء الوطن.