القوات المسلحة تعرض فيديو لعبور السفن الحربية المصرية لمضيق البوسفور التركي

شر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو لعبور القطع البحرية المشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة – 3" عبر مضيق البوسفور التركي. وغادرت قاعدة الإسكندرية البحرية عدد من القطع البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة – 3". ويُنفذ التدريب لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.

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