متاح رابط موقع دعم مصر للاضافة المواليد الجدد لزيادة الحصص التموينية من وزارة التموين والتجارة

الدمام - رهف القحطاني - نستعرض مع حضراتكم لينك موقع دعم مصر للإضافة المواليد الجدد لزيادة حصص التموينية، حيث عدد كبير من المواطنين يباشرون البحث حول طرق الحصول على دعم اضافة من خلال اضافة الأطفال حال تطابق الشروط والمعايير والضوابط المطلوبة للاتمام التسجيل الذي يأتي بصورة الكترونية نستعرضها مع حضراتكم الان.

اضافة المواليد الجدد

أعلنت وزارة التموين والتجارة على الضوابط والشروط المطلوبة من أجل زيادة حصة تموين الشخص وتحديث بيانات بطاقة التموين بشكل وصورة الكترونية، حيث فعلت بشكل مؤخر وزارة التموين موقع دعم مصر للحصول على طلبات المواطنين ومراجعتها وارفاق رسالة رفض او قبول الطلب بصورة الكترونية، يحب على أن يكون المولود مضاف من مستحقي الدعم وان يتم مراعاة إرفاق جميع البيانات المطلوبة لتحديث بيانات التموين وارفاق المولود الجديد، على أن يستبعد فى اضافة المواليد ايضاً المستبعدين من الحصول على دعم بطاقة التموين، على أن نستعرض مع حضراتكم الان طرق وخطوات اضافة المواليد الجدد الصحيحة من خلال الفقرة التالية الان.

خطوات إضافة المواليد الجدد

بامكانكم اضافة المواليد الجدد بالاستعانة بموقع دعم مصر واتباع الخطوات التالية الان:-

الخطوة الاولي:- زيارة موقع دعم مصر هنا

الخطوة الثانية:- اضافة الرقم القومي

الخطوة الثالثة:- إضافة اسم المولود الجديد

الخطوة الرابعة:- مراجعة جميع البيانات الشخصية المرفقة على أن تكون موقفة والنقر فى النهاية على أيقونة تسجيل.

علماً على ضرورة على أن يكون المولود المضاف على دعم بطاقة التموين هو ابن صاحب البطاقة التموينية، على ان فى حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول ارفاق المواليد بامكانكم مشاركتنا بالامر في صندوق التعليقات الذي بالاسفل على ان نوافيكم بابسط الحلول الممكنة بالحال.